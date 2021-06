Krimi-Komödie : Drehstart für „Knives Out“-Sequel mit Daniel Craig

Der Original-Hit wurde im Stil eines Agatha-Christie-Krimis gedreht und spielte über 311 Millionen Dollar ein. Nun fiel der Startschuss für die Fortsetzung des starbesetzten Films.

Los Angeles | Drehstart für die Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie „Knives Out - Mord ist Familiensache“ mit Daniel Craig als Privatdetektiv: „Erster Drehtag für den nächsten Krimi um Benoit Blanc“, schrieb Regisseur Rian Johnson (47) dazu auf Twitter. Er bedankte sich bei den „netten, geduldigen Leuten hier in Griechenland, die uns all das Morden an ih...

