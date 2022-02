Nouvelle Vague auf Arte : Dieses Wort machte einen Belmondo-Klassiker zum Skandal

1960 reichte ein einziges Wort, um Jean-Paul Belmondos Klassiker „Außer Atem“ zum Skandal zu machen. Arte wirft einen Blick zurück auf Leistung und Eklats der Nouvelle Vague.

Es war ein Schock für viele. Für andere war es aber ein künstlerischer Aufbruch. Als der junge Jean-Paul Belmondo am Ende des Films „Außer Atem“ (1960) erschossen wird, sagt der Sterbende zur Hauptdarstellerin Jean Seberg, dass er sie „zum Kotzen“ fände. Ganz einfach so, direkt und unvermittelt. Und in der Tat: So was hatte man noch nie auf der Leinwan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.