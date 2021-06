Architektur : Deutschlands höchster Leuchtturm öffnet wieder für Besucher

Der Campener Leuchtturm gehört zu den touristischen Highlights im ostfriesischen Krummhörn. Gereinigt und von Rost befreit lädt er nun wieder in alter Schönheit zu einem Besuch ein.

Krummhörn | Deutschlands höchster Leuchtturm in Campen in Ostfriesland ist nach fast einem Jahr Generalüberholung wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Bereits seit einigen Tagen können die 320 Stufen des rund 65 Meter hohen Bauwerks wieder erklommen werden, wie die Touristik-Gesellschaft Krummhörn-Greetsiel mitteilte. Nachdem die Baugerüste in den v...

