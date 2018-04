Wechsel : Deutsches Theater Berlin: Sophie Rois wird Ensemblemitglied

Die Schauspielerin Sophie Rois war lange Zeit an der Berliner Volksbühne aktiv. Nun wechselt sie zum Deutschen Theater. Wann und in welcher Inszenierung sie dort zum ersten Mal auftreten wird, steht bereits fest.

von dpa

21. April 2018, 14:02 Uhr

Sophie Rois, langjährige Schauspielerin an der Berliner Volksbühne, wird Ensemblemitglied am Deutschen Theater (DT) Berlin. Ihren Einstand gibt die 56-jährige Österreicherin im Herbst in einer Inszenierung von René Pollesch, wie die «Berliner Zeitung» (Wochenendausgabe) berichtet.

Das Theater bestätigte den Wechsel von Rois zum Deutschen Theater. Zu ihren Vertragsverhandlungen mit dem DT-Intendanten sagte Rois der Zeitung: «Ulrich Khuon hat mir das Angebot gemacht, ins Ensemble zu kommen. Und ich habe gesagt, dass das keine gute Idee ist, weil ich für einen Intendanten eine ziemliche Zumutung bin.»

Eigentlich habe sie frei als Schauspielerin arbeiten wollen, aber nach einigen Gesprächen hätten sie das Geschäft mit Handschlag besiegelt. «Er war extrem cool.» Rois war lange Jahre an Frank Castorfs Volksbühne engagiert, unter dem neuen Intendanten Chris Dercon hatte sie Ende vergangenen Jahres dort jedoch gekündigt.