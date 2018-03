Rückzieher : David Garrett sagt Konzerte ab

Nach seinem Bandscheibenvorfall muss er sich noch schonen: David Garrett.

von dpa

13. März 2018, 13:44 Uhr

Stargeiger David Garrett (37) hat nach einem Bandscheibenvorfall erneut einige Konzerttermine abgesagt. «Es geht mir schon etwas besser, aber leider dauert der Heilungsprozess doch länger als erwartet», schreibt Garrett auf seiner Internetseite.

Er müsse sich noch schonen. Betroffen sind die Auftritte in Mannheim (22. März), Regensburg (23. März) und Essen (26. März), wie das Management des Künstlers am Dienstag auf dessen Homepage mitteilte.

Vier Konzerte werden von Musikerkollegen übernommen: In Frankfurt (24. März) und Wiesbaden (27. März) übernimmt Ray Chen den Part von David Garrett. In Interlaken (7./8. April) springt die Geigerin Elli Choi ein. Für Fragen zu Ersatzterminen oder Rückerstattungen bittet das Management Kartenbesitzer, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden.