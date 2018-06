Kultur in MV : Das Feuer weitergeben

Mecklenburgische Staatskapelle feiert 455. Geburtstag mit Jubiläumskonzert

von Christoph Forsthoff

19. Juni 2018, 12:00 Uhr

„Als Geburtstagskind darf man sich ja etwas wünschen“, meinte Orchestervorstand Verena Lorenz zum Abschluss des Jubiläumskonzertes der Mecklenburgischen Staatskapelle unter Kapellmeister Gabriel Venzago im Schweriner Staatstheater. „Wir wünschen uns, dass wir wieder mehr Musiker und ein größeres Orchester werden.“ 58 Musiker zählt das Ensemble heute – Anfang der 90er-Jahre waren es noch mehr als 100 Damen und Herren gewesen, die für den ebenso warmen und weichen wie dunklen und satten Traditionsklang des drittältesten deutschen Orchesters gesorgt hatten. Ein Schatz, den es „zu erhalten und zu beschützen gilt in einer Zeit, wo die Orchester rund um den Globus sich immer ähnlicher werden im Klang“, sagt Daniel Huppert.

Und so hatte der Generalmusikdirektor denn für diesen Festtag – am 17. Juni 1563 hatte Herzog Johann Albrecht I. die Gründung der Hofkapelle initiiert – auch ein höchst ungewöhnliches Programm zusammengestellt: lauter Werke von Komponisten, die seit den Anfängen als Kapellmeister und Generalmusikdirektoren die Geschichte des Orchesters geprägt hatten. Und deren Schaffen heute fast völlig vergessen ist…

Wer kennt schon noch einen Carl August Friedrich Westenholtz, der hier seit 1767 als Konzertmeister wirkte und zu den besten mecklenburgischen Komponisten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte? Mag sein Cembalo-Konzert auch nicht vor Originalität strotzen, so arbeiteten die Musiker und Solist Friedemann Braun doch die bisweilen volkstümlichen Reize des Werkes voller Esprit heraus. Und dass Katrin Hübner hernach die Aria „Der Bund“ von Westenholtz’ zweiter Frau Eleonora Maria Sophie mit ebenso feinem wie facettenreichem Sopran anstimmte, war alles andere als ein weibliches Feigenblatt in der männlichen Komponistenriege dieses Nachmittags: Hatte die Berufsmusikerin und sechsfache Mutter doch nach dem Tod ihres Gatten 1789 selbst fast ein Vierteljahrhundert lang die Kapelle geleitet!

„Im Bewusstsein unserer Musiker ist die Historie dieses Orchesters tief verankert“, so Huppert. Denn Tradition bedeute immer auch „die Weitergabe des Feuers – und mit solch einem Konzert möchten wir zeigen, was für eine Geschichte es in diesem Land Mecklenburg-Vorpommern gibt“. Wie etwa jene der Brüder Benedict und Otto Zinck, deren Werke den dramaturgischen Ausflug in die Historie einrahmten: Während die D-Dur-Sinfonie des ersteren ordentliches Komponistenhandwerk bot, offenbarten die Auszüge aus dem Singspiel „Selim og Mirza“ seines jüngeren Bruders einen wahrlich originellen und erfindungsreichen Geist. Ob großes Drama, reizvolle Melodien oder festliches Auftrumpfen: Der Schüler Carl Philipp Emanuel Bachs stieß auch fast 200 Jahre nach seinem Tod noch auf Begeisterung im Konzertfoyer des Staatstheaters.

Und verdeutlichte, dass solche kompositorischen Ausgrabungen durchaus der Mühe wert sind: Waren die beiden Zinck-Werke doch ebenso wie die Gesangsstücke Johann Fischers und Thomas Mancinus’ erstmals seit ihrer Entstehungszeit wieder in einem Konzert zu hören! So stellte Huppert denn auch zu Recht fest: „Wir sind stolz auf diese unglaubliche Musiktradition, die beflügelt und befördert, aber auch verpflichtet.“ Nicht indes die Politik, die zum 455. Geburtstag der Staatskapelle noch nicht einmal eine Grußbotschaft gesandt hatte – „ziemlich schäbig“, befand die ehemalige erste Geigerin Gabriele Mentzel. Aber diese peinliche Note ließe sich ja mit einer nachträglichen Erfüllung des von Lorenz’ geäußerten Geburtstagswunsches wieder wettmachen…