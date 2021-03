Kinderbuchautorin : Cornelia Funke zieht in die Toskana

Der Klimawandel und die Waldbrandgefahr sind in ihrer Wahlheimat Kalifornien längst lebensbedrohliche Gefahren. Auch aus diesen Gründen will die Autorin Cornelia Funke nach Europa zurückkehren.

Hamburg | Die Bestseller-Autorin Cornelia Funke tauscht ihre Avocadofarm in Malibu gegen eine Olivenfarm in der Toskana: Sie kehrt der USA den Rücken und kommt zurück nach Europa. „Wenn alles klappt, ziehe ich im August in die Nähe von Volterra in der Toskana“, sagte die Kinder- und Jugendbuchautorin („Tintenherz“) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Si...

