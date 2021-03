Mode und Design : Claudia Skoda - Strickmaschine im Underground

„Dressed To Thrill“ heißt eine Ausstellung in Berlin, in der die Besucher auf das Schaffen der Designerin Claudia Skoda zurückblicken können.

Berlin | Strickpullis der 70er Jahre riechen nach groben Maschen und „Atomkraft? Nein Danke“-Stickern. Claudia Skoda hat der Wolle dieser Zeit eine andere Welt erschlossen. Mit ihrer Strickmaschine reflektierte die Modedesignerin die Underground-Szene West-Berlins der 70er und 80er Jahre. Begleitet wurde sie dabei von Künstlern wie Martin Kippenberger, Luci...

