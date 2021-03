Bolschoi Theater : Christian Spuck mit Ballett „Orlando“ in Moskau

In Moskau ist es zur Zeit möglich, neue Stücke auf der Bühne zu inszenieren. Der Choreograph Christian Spuck zeigt am Bolschoi Theater sein Ballett „Orlando“.

Moskva | Der deutsche Choreograph Christian Spuck inszeniert mitten in der Corona-Krise am weltberühmten Bolschoi Theater in Moskau Virgina Woolfs Klassiker „Orlando“ als Ballett. Er habe sich entschieden, die Geschichte um einen Mann, der zur Frau wird, mit einer Tänzerin zu besetzen, sagte Spuck in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Moskau...

