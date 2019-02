Halbzeit-Kontroverse : Cardi B tritt nicht mit Maroon 5 beim Super Bowl auf

Der Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl war früher einmal einer der absoluten Höhepunkte in einer Musikerkarriere. In diesem Jahr ist aber alles anders.

03. Februar 2019, 18:11 Uhr

Rapperin Cardi B wird trotz ihres Songs «Girl Like You», den sie mit Maroon 5 veröffentlichte, nicht zusammen mit der Popband beim Super Bowl auftreten. «Es würde sich in meiner Seele falsch anfühlen», sagte die 26-Jährige der Website «ET» kürzlich.

Fans hatten noch spekuliert, ob Cardi B trotz ihrer Absage wegen der Kontroverse um Proteste innerhalb der Footballliga NFL mit Maroon 5 auf die Bühne kommen könnte. Der 2017 veröffentlichte Song «Girl Like You» schaffte es auf den ersten Platz der US-Charts.

Die einst sehr begehrte Gelegenheit, in der Halbzeitshow bei dem Endspiel im Profi-Football aufzutreten, entwickelt sich für Maroon 5 zum Drahtseilakt. Mit 53 Millionen verkauften Alben und drei Grammys kann die kalifornische Band darauf hoffen, dass viele Fans die Show am heutigen Sonntagabend (Ortszeit, etwa 2.30 Uhr am Montag MEZ) im Fernsehen und im Internet verfolgen. Die Halbzeitshow ist das größte TV-Ereignis des Jahres in den USA, vergangenes Jahr verfolgten es schätzungsweise 103 Millionen Menschen.

Zugleich stehen Maroon 5 für den Auftritt in der Kritik. Der Anwalt von Quarterback Colin Kaepernick, der die Proteste gegen Polizeigewalt und Unterdrückung von Schwarzen begonnen hatte, kritisierte Maroon-5-Sänger Adam Levine für dessen Haltung. Der hatte die Zusage am Donnerstag damit begründet, dass er Musiker sei und kein Politiker. Wer den «ideologischen oder intellektuellen Streik» breche, müsse auch dazu stehen, kritisierte Anwalt Mark Geragos.

Beim Super Bowl treffen die New England Patriots auf die Los Angeles Rams. Bei der Halbzeitshow treten neben Maroon 5 auch Rapper Travis Scott und Big Boi auf.