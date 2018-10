Neues Album : Blues-Lady Ana Popovic mit cooler Frauenpower

Ihre musikalische Heimat sind die USA. Die Rock-und Blues-Sängerin Ana Popovic hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Im November ist sie in Deutschland auf Tour.

von dpa

30. Oktober 2018, 16:13 Uhr

Gerade auf dem Feld der Blues-und Rockmusik haben es Frauen immer noch verdammt schwer. Eine Ausnahme bildet die in Belgrad geborene Sängerin und Gitarristin Ana Popovic, die seit einigen Jahren in ihrer musikalischen Wahlheimat USA lebt.

«Like It On Top» heißt das neue Album der Powerfrau, die sich auf dem Cover ganz entspannt vom Penthouse eines Wolkenkratzers hinunterschaut. Diese Frau hat viel Selbstvertrauen, und dies zurecht: Mit starken, kraftvollen Songs startet sie in ihr Album, das vom vierfachen Grammy-Gewinner und Bluesmusiker Keb 'Mo' produziert wurde.

Ana Popovic weiß nach fast einem Dutzend Studioalben, was sie kann, aber sie hat keine Berührungsängste in Richtung Männer. Und so gibt es neben dem fabelhaften Keb 'Mo' auf ihrem abwechslungsreichen, schön funkigem Album auch Gastauftritte von den Bluesgitarristen Kenny Wayne Shepherd und Robben Ford. Es geht kraftvoll zur Sache, aber Ana Popovic verleiht auch Lovesongs wie «Slow Dance» genau die richtige Dosis Gefühl.

Im November geht Ana Popovic auf Tour: 16.11., Jazzclub Tonne, Dresden; 17.11. Musikpark Homburg, Homburg; 18.11. Schwarzer Adler, Rheinberg-Vierbaum; 20.11. Harmonie, Bonn; 29. 11. Musiktheater Rex, Bensheim; 30.11. Dieselstraße, Esslingen;