Abschied : Blues-Brothers-Legende Matt Murphy gestorben

Er wurde 88, und schrieb Popgeschichte. Jetzt starb der Blues-Brothers-Gitarrist Matt Murphy.

von dpa

17. Juni 2018, 14:05 Uhr

New York (dpa) – Matt «Guitar» Murphy, einst Gitarrist der US-Band The Blues Brothers, ist am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das verkündete die Gruppe in mehreren sozialen Medien.

Die Todesursache blieb zunächst unklar. Murphy wuchs in der Stadt Memphis auf und zog später nach Chicago. Dort zählte er in den 50er Jahren zu den Größen der Blues-Szene. 1978 wurde er Mitglied der Blues Brothers und trat später in den Filmen «The Blues Brothers» und «Blues Brothers 2000» auf. Murphy erlitt 2002 einen Schlaganfall, schaffte es in den folgenden Jahren aber, wieder auf hohem Niveau Gitarre zu spielen. «Er war ein starker Mann, der ein langes, erfolgreiches Leben führte», schrieb sein Neffe Floyd Murphy Jr. bei Facebook.