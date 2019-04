Musik-Charts : Bisher erfolgreichstem Albumstart des Jahres für Andrea Berg

Eine Schlagersängerin startet (wieder einmal) durch und setzt sich mit ihrem neuen Album auf den Thron. Lena startet indes auf Platz zwei ins wöchentliche Ranking.

von dpa

12. April 2019, 16:14 Uhr

Die Schlagersängerin Andrea Berg hat mit ihrer neuen Platte «Mosaik» die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts erobert. «Mosaik» habe nach Verkäufen außerdem den bisher erfolgreichsten Start eines Albums in diesem Jahr hingelegt, teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

Lena schafft es mit ihrem neuen Album «Only Love, L» auf den zweiten Platz. Die 17-jährige US-Senkrechtstarterin Billie Eilish («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?») verbessert sich vom vierten auf den dritten Rang.

In den Single-Charts setzt sich der Rapper Samra («Harami») neu auf Platz eins. Die nächsten Plätze sichern sich wie in der vergangenen Woche Capital Bra («Cherry Lady») und Shindy («Affalterbach»).