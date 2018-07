Leseraktion: Mein Lieblingsbuch : Betty und der unsichtbare Liebhaber

Der Roman „Der unsichtbare Liebhaber“ von Moa Martinson legte den Grundstein für die Liebe zu skandinavischer Literatur.

von Barbara Vollring

03. Juli 2018, 12:00 Uhr

Mein Lieblingsbuch begegnete mir vor genau 50 Jahren. Ich war 17 Jahre alt und eifrige Leserin in unserer kleinen Dorfbibliothek. Eines Tages empfahl mir die Bibliothekarin ein neues Buch, das sie gerade bekommen hatte. Es hieß „Der unsichtbare Liebhaber“ von der schwedischen Autorin Moa Martinson.Die Geschichte der jungen Betty zog mich sofort in ihren Bann. Vielleicht lag’s am gleichen Alter – die Protagonistin war, genau wie ich, 17 Jahre alt. Es gab viele Parallelen zwischen uns, deshalb konnte ich mich gut in sie hineinversetzen.

Die Handlung spielte in einem kleinen schwedischen Dorf im 19. Jahrhundert. Betty lebte noch bei ihren Eltern unter recht einfachen Verhältnissen. Jeder kannte jeden, manchmal traf man sich in der Dorfkneipe oder beim Bäcker. Natürlich träumte Betty von ihrem Traumprinzen, der sie eines Tages aus der Einöde herausholte.

Tatsächlich traf sie bei einem Spaziergang einen jungen Mann, der sie in den Arm nahm. Es war ein schöner Sommertag und er besuchte seine weißen Kühe, die auf einer grünen Wiese weideten. Dieser Mann wird zum Symbol ihres Glücks, ihr „unsichtbarer Liebhaber“, den sie seither nicht mehr vergessen kann.

In der Realität hat Betty keine Zeit zum Träumen. Ihre Eltern sind arm und sie muss ihren Beitrag zum Lebensunterhalt leisten. Deshalb verdingt sie sich als Dienstmädchen bei einer reichen Familie. Beim Dorftanz lernt sie Fredrik kennen, einen gut aussehenden Waldarbeiter. Fredrik trinkt zu viel und neigt dann zu Gewalttätigkeiten. Da Betty ihn zurückweist, vergewaltigt er sie. Als sie danach ein Kind bekommt, hat sie keine andere Wahl. Entweder heiratet sie ihren Vergewaltiger oder sie gibt ihr Kind in Pflege und arbeitet weiter als Dienstmädchen. Betty entscheidet sich für ihren Sohn und zieht zu Fredrik, der mit seinem Vater und seinem Bruder tief in einem schwedischen Wald wohnt. Die Hütte ist verwahrlost, sie ist mit dem alten Mann und ihrem Kind allein, da beide Brüder im Wald arbeiten. Ohne Hoffnung auf Besserung, ohne Geld, das ihr Mann in der Kneipe lässt. Es ist dunkel, kalt und ausweglos, inzwischen ist ein zweites Kind geboren worden; ihre Freunde nur ein Auerhahn und ein Hermelin.

Bettys Schicksal erfüllte mich mit Faszination, aber auch mit Entsetzen. Ich schlüpfte völlig in ihre Rolle, litt und weinte mit ihr. Sie war ja auch erst 17/18 Jahre alt, fast noch ein Kind! Ich fand das so ungerecht! Ich lebte bei meinen Eltern und Geschwistern, wurde umsorgt und geliebt und hatte kaum Verpflichtungen. Was für ein Gegensatz zu Bettys Leben! Zu meiner Erleichterung fand sie später einen Weg, den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder zu verdienen. Sie versorgte eine Gruppe Waldarbeiter, kochte und backte für sie. Fast alle schwärmten für die hübsche und fleißige junge Frau. Betty allerdings träumte nur von ihrem „unsichtbaren Liebhaber“.

Im Laufe meines Lebens habe ich den Roman sehr oft gelesen, die meisten Stellen kann ich auswendig. Vielleicht hätte er nicht diese Wirkung auf mich gehabt, wenn er mir zur einem späteren Zeitpunkt in die Hände gefallen wäre. Für mich war er der Grundstein für meine Liebe zu skandinavischer Literatur. Unbewusst evtl. auch für meine Berufsentscheidung, Bibliothekarin zu werden.

Nach allen verfügbaren schwedischen Autoren folgten dänische und norwegische. Mein zweitliebstes Buch ist „Ditte Menschenkind“ von Martin Andersen Nexö. In meinem Wohnzimmer gibt es ein „Schwedenregal“ voller schwedischer Autoren – von Lagerlöf und Lindgren bis Mankell u. v. a.

Natürlich habe ich nach der Wende das Land mehrmals besucht, das ich durch die Bücher schon so gut kannte. Vor einigen Jahren belegte ich an der Volkshochschule einen Schwedischkurs, um die Sprache besser zu verstehen.

Seit zwei Jahren bin ich nun im Ruhestand und kann mich täglich meinen Büchern widmen. Immer warte ich darauf, dass wieder ein schwedischer Roman veröffentlicht wird, damit mein Schwedenregal weiter wachsen kann.