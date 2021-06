Kulturprojekt : Berliner Humboldt Forum öffnet am 20. Juli

Jetzt geht es endlich los: Ende Juli öffnet das Humboldt Forum, das rund 680 Millionen Euro teure Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft im Herzen Berlins.

Berlin | Das Humboldt Forum in Berlin wird am 20. Juli erstmals für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein. Dann sollen erste Bereiche innerhalb des international ambitionierten Kulturprojekts öffnen, wie die Stiftung Humboldt Forum am Dienstag in Berlin mitteilte. Coronabedingt ebenfalls erst seit vergangener Woche sind die Höfe des auch wegen seiner h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.