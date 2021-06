Dokumente der Zeit : Bedeutende Briefwechsel aus der Musikwelt online

Was hat Clara Schumann an Johannes Brahms geschrieben? Und was hat er ihr geantwortet. Briefe von und an berühmte Musiker geben Auskunft über Künstlerleben im 19. Jahrhundert.

Dresden | Die Korrespondenzen zwischen der Pianistin Clara Schumann (1819-1896), ihrem vormaligen Schüler Ernst Rudorff (1840-1916) und dem Komponisten Johannes Brahms (1833-1897) sind in öffentlicher Hand und weltweit digital verfügbar. Das bisher weitgehend unbekannte Konvolut von rund 400 Briefen wurde von der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.