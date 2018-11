Wissenschaftsthriller : Auf Frankensteins Spuren mit dem «Alphabet der Schöpfung»

Die Gentechnik ist eine der aufregendsten Wissenschaften der Gegenwart. Sie steht aber auch immer wieder im Verdacht, missbraucht zu werden. In diesem Spannungsfeld erzählt der Thriller «Das Alphabet der Schöpfung» eine packende Geschichte.

Der Traum, mit Hilfe moderner Wissenschaft neues Leben zu erschaffen, ist uralt. Doktor Frankenstein war in Mary Shelleys Roman vor 200 Jahren schon erfolgreich, verursachte jedoch eine Katastrophe.

Und nach den Entdeckung der DNA als Bausteine des Lebens konnten Wissenschaftler in Michael Crichtons «Jurassic Park» Dinosaurier wieder entstehen lassen.

In ihrem Wissenschaftsthriller «Das Alphabet der Schöpfung» hat die Autorin I.L. Callis nun die möglichen Folgen der Gentechnik in den Mittelpunkt der Handlung gestellt. Dabei beginnt alles mit einem Glücksfall. Der Journalist Alexander Lindahl wird von der Gentechnikfirma Phoenix engagiert, um ein Buch über die Erfolge der Firma zu schreiben. Ein alter Studienfreund Lindahls ist Chef der Firma und lässt ihm völlig freie Hand bei einem großzügigen Honorar.

Aber kaum ist Lindahl ins Gästehaus auf dem ausgedehnten Berliner Firmengelände eingezogen, schon beginnen die Merkwürdigkeiten. Mehrere wichtige Mitarbeiter sind offenbar mit dem Druck der Arbeit nicht fertig geworden. Einer ist verschwunden, ein weiterer nach einem Nervenzusammenbruch in der Psychiatrie. Und dann stellt Lindahl fest, dass der junge Mann, der das Zimmer ihm bewohnt, wohl nicht nur sein Ansprechpartner ist, sondern auch sein heimlicher Aufpasser.

Woran die Firma arbeitet, das ist für den wissenschaftlichen Laien Lindahl nur schwer zu ergründen. Die Entwicklung neuer Impfstoffe ist ein wichtiges Geschäftsfeld von Phoenix, aber der Journalist hegt immer stärker den Verdacht, dass hinter der glänzenden Fassade Forschungen stattfinden, die nicht ins Licht der Öffentlichkeit kommen sollen.

Die Leser wissen fast von Anfang an mehr, denn Callis setzt von vornherein auf mehrere Handlungsstränge. So will ein Phoenix-Mitarbeiter, geheime Forschungsergebnisse an einen dubiosen Privatmann verkaufen. Und zur gleichen Zeit versucht eine Kriminalbiologin, das Verschwinden eines Jungen im Moor aufzuklären. Nur seine Jacke war gefunden worden, und an der hafteten DNA-Spuren, die mit nichts übereinstimmen, die die Biologin je gesehen hat.

Die Geschichte gewinnt an Dramatik, als Lindahl zufällig eine Art Landkarte findet. Als er dem eingezeichneten Weg ins Moor folgt, macht er eine Entdeckung, die so unfassbar ist, dass Lindahl seinen Sinnen nicht glaubt.

Nun ist Lindahls Neugier erst recht geweckt, und er versucht immer wieder, sich seinen Kontrolleuren zu entziehen und die Wahrheit aufzudecken. Eine der Forschungsleiterinnen erzählt im freimütig: «Wir beschleunigen nur die Evolution.» Allmählich wird Lindahl klar, woran Phoenix tatsächlich arbeitet. Die neuesten Erkenntnisse in der Gentechnik sollen dazu dienen, eine neue Spezies zu schaffen: «Es wird ein optimierter, kommerziell zu nutzender Menschentyp entstehen.» Und Phoenix hat das Patent darauf.

Als ob das noch nicht genug wäre, verfolgt Phoenix ein weiteres Projekt mit dem Codenamen Lazarus, benannt nach der biblischen Figur, die von den Toten zu den Lebenden zurückkehrt. Dieses Projekt scheint noch abenteuerlicher, noch lukrativer und vor allem noch gefährlicher.

I.L. Callis hat das spannende und für viele Leser auch unheimliche Thema Gentechnik mit zahlreichen Spannungselementen zu einem rasanten Wissenschaftsthriller verquickt. Der wissenschaftliche Laie ist dabei eine hervorragend gewählte Hauptfigur. Die unterschiedlichen Handlungsstränge sorgen für einen beständig aufrecht erhaltenen Spannungsbogen, in dem auch für Actionszenen Platz ist.

- I.L. Callis: Das Alphabet der Schöpfung. Emons Verlag, Köln, 462 Seiten, 22,00 Euro, ISBN 978-3-7408-0416-9.