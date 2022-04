ARCHIV - Ein Mann trägt einen Teddybären auf der Messe «Teddybär total». Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Ausstellung Viele Familien besuchen Teddybären-Messe in Münster Von dpa | 23.04.2022, 14:32 Uhr

In Münster ist der Bär los: Erstmals seit zwei Jahren findet an diesem Wochenende wieder die Messe „Teddybär Total„ statt. Knapp 150 Aussteller aus 10 Nationen präsentieren im Messe- und Congress Centrum ihre bärigen Kuscheltiere. Es gibt Teddybären so groß wie menschen und Exemplare die gerade so groß sind wie ein Daumen, antike Sammlerstücke und aktuelle Manufaktur-Bären. Neben dem klassischen Kuscheltier werden auch kreative Interpretationen des beliebten Spielzeugs gezeigt.