Der Schriftsteller Christoph Hein gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellern der Gegenwart und gilt als Chronist der deutsch-deutschen Verhältnisse. Foto: epd up-down up-down Neuer Roman von Christoph Hein „Du sprichst tatsächlich sehr gut Deutsch“ – ein außergewöhnliches Schülerleben Von Renate Kruppa | 22.05.2023, 18:34 Uhr

Christoph Hein beschreibt in „Unterm Staub der Zeit“ ein Schülerleben in einer geteilten Stadt. Was den neuen Roman so besonders macht.