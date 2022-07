ARCHIV - Musiker Udo Lindenberg in Hannover. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild FOTO: Michael Matthey up-down up-down Auszeichnungen Udo Lindenberg erhält Ehrenbürgerwürde am 7. September Von dpa | 08.07.2022, 12:18 Uhr

Panikrocker Udo Lindenberg (76) soll am 7. September die Ehrenbürgerwürde der Freien und Hansestadt Hamburg erhalten. Im Anschluss an die Abstimmung der Bürgerschaft über einen entsprechenden Senatsantrag ist an diesem Tag ein Festakt im Rathaus geplant, teilte die Senatspressestelle am Freitag mit. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte Lindenberg anlässlich seines 75. Geburtstags im Mai 2021 als Ehrenbürger vorgeschlagen. Wegen der langanhaltenden Corona-Beschränkungen kann die Auszeichnung aber erst jetzt übergeben werden.