Prozess Streit um Marienburg: Gericht gibt Entscheidung bekannt Von dpa | 01.07.2022, 03:33 Uhr

Im Streit um die Marienburg bei Hannover gibt das Landgericht Hannover seine Entscheidung bekannt. In dem Rechtsstreit zwischen der EAH BetreibungsgmbH und Ernst August Erbprinz von Hannover solle die Entscheidung am Freitag (1. Juli, 10.00 Uhr) verkündet werden, teilte das Gericht mit. Zuvor hatte das Oberhaupt der Welfen, Ernst August Prinz von Hannover, die Marienburg von seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover zurückgefordert. Kurz vor der mündlichen Verhandlung zog der Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco die Klage zurück, die Forderungen hatte er an die Salzburger EAH BetreibungsgmbH verkauft.