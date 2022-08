Naturbursche trifft ehemalige Göttin: Siegfried (Andreas Schager) und Brünnhilde (Daniela Köhler) nähern sich einander an. Im Hintergrund steht Grane (Igor Schwab), im Original das Pferd Brünnhildes, hier ihr Assistent und Leibwächter. FOTO: Enrico Nawrath up-down up-down Andreas Schager, der wahre Heldentenor „Siegfried“ in Bayreuth: Naturgewalt trifft Ex-Göttin Von Ralf Döring | 04.08.2022, 14:48 Uhr

Auch am dritten Tag des neuen Bayreuther „Ring des Nibelungen“ will man sich nicht so recht an die kruden Regieideen von Valentin Schwarz gewöhnen. Dafür darf man sich umso mehr auf Andreas Schager als Siegfried und Daniela Köhler als Brünnhilde freuen.