„Der Alte“: Am Karfreitag ermittelt die ZDF-Spürnase an der Ostsee. FOTO: ZDF/Nils Kinder. ZDF-Special „Der Alte“: Karfreitags-Sonderfolge aus MV Von Frank Jürgens | 13.04.2022, 21:37 Uhr

Am Karfreitag schickt das ZDF in einer extralangen Episode „Der Alte – Tod am Kliff“ den Münchener Ermittler an die Ostsee nach Stralsund und Rügen.