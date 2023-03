Vier Gewinner der Oscars 2023 (von links): Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Brendan Fraser und Jamie Lee Curtis mit ihren Trophäen. Foto: dpa/Invision/Jordan Strauss up-down up-down Beste Filme und Schauspieler Oscars 2023: Die Gewinner im Überblick Von Lorena Dreusicke | 13.03.2023, 06:06 Uhr | Update vor 17 Min.

„And the Oscar goes to ...“ – in der Nacht zu Montag sind die Academy-Awards 2023 verliehen worden. Unter den Gewinnern ist auch die deutsche Co-Produktion „Im Westen nichts Neues“.