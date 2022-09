Szenenfoto aus dem „Tatort: Murot und das Gesetz des Karma“ Foto: HR/Pressestelle up-down up-down Tatort „Murot und das Gesetz des Karma“ Läppischer Fall und trotzdem ein großer Spaß Von Frank Kober | 25.09.2022, 21:45 Uhr

Zum elften Mal ermittelte Ulrich Tukur am Sonntagabend in der ARD als Kommissar Murot. Lohnt es sich, den neuen „Tatort“ in der Mediathek nachzuschauen?