ARCHIV - Ein Polizist und ein Polizeifahrzeug stehen an der Kirche, in der die Trauung stattfindet. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Finanzminister Lindner-Hochzeit auf Sylt: Polizei sichert Kirchengelände Von dpa | 09.07.2022, 11:44 Uhr

Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) feiern am Samstag auf Sylt ihre Hochzeit. Polizisten suchten am Vormittag mit Hunden den Kirch- und Friedhof der Kirche St. Severin in Keitum ab, in der das Paar laut Medienberichten heiraten will. Auch im Anschluss blieben Beamte auf dem Gelände. Zum zeitlichen Ablauf der dreitägigen Feier und den einzelnen Orten hatte es vorab keine offiziellen Informationen gegeben. Auch die genaue Uhrzeit der Trauung in St. Severin ist nicht bekannt. Beobachter gehen von Nachmittag aus. Am Donnerstagnachmittag hatte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) die standesamtliche Trauung im Sylt-Museum vorgenommen.