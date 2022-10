Kostenfreier Tag der offenen Tür am 31. Oktober auch in der Hamburger Kunsthalle. Foto: dpa up-down up-down „See for free“ am 31. Oktober In diesen 30 Hamburger Museen gibt es bald freien Eintritt Von Markus Lorenz | 13.10.2022, 19:14 Uhr

Ab ins Museum – kostet auch nichts: Am Reformationstag (Montag, 31. Oktober) heißt es in mehr als 30 Hamburger Ausstellungshäusern wieder „See for free“.