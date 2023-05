Er verhüllt das ehemalige Galeria Kaufhof-Gebäude: Ibrahim Mahama stellt sein Projekt im Osnabrücker Friedenssaal vor. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Documenta-Künstler aus Ghana erklärt sein Projekt Ibrahim Mahama: Hülle aus Jute für Osnabrücks Galeria Kaufhof Von Dr. Stefan Lüddemann | 31.05.2023, 13:02 Uhr

Er will nicht nur Afrikas Christo sein: Ibrahim Mahama hat auf der Documenta und der Biennale ausgestellt. Jetzt verhüllt er ein Kaufhaus in Osnabrück: Das alte Gebäude von Galeria Kaufhof am Neumarkt. Im Interview erklärt er seine Botschaft.