dpatopbilder - Rammstein Frontsänger Till Lindemann (r) feuert auf der Bühne mit einem Flammenwerfer auf Band-Mitglied Christian Lorenz (l, im Feuer) während des Titels «Mein Teil». Foto: Malte Krudewig/dpa FOTO: Malte Krudewig Musik Hitziges Rammstein-Konzert in Düsseldorf Von dpa | 19.06.2022, 09:49 Uhr

Beim ersten von zwei Auftritten in Nordrhein-Westfalen wurde die Berliner Band Rammstein am Samstag in Düsseldorf frenetisch umjubelt. Die fast 40.000 Fans in der ausverkauften Arena mussten bei hochsommerlichen Temperaturen wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre auf die 2020 ausgefallenen Konzerte der Stadion-Tour durch Europa und Nordamerika warten.