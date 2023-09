Ihre Bücher werfen einen ungeschönten Blick auf Niedergang und Verfall. Werden Sie sich mit den Jahren selbst unangenehmer?

Eigentlich nicht. Bei mir hängt das stark mit meinem Gewicht zusammen. Der Stoffwechsel wird ja nicht schneller. Im Moment bin ich mal wieder unzufrieden; ab und an mache ich Heilfasten. Aber unangenehm bin ich mir nicht. Bei den Büchern wird mir das Abstoßende gelegentlich vorgeworfen.

Was antworten Sie?

Da antworte ich: Schönheit ist die Ausnahme. Ich untertreibe. Verbringen Sie mal einen Tag an der Autobahnraststätte und gucken Sie die Leute an. Ich traue mich gar nicht mehr, das zu beschreiben, sonst heißt es wieder: Strunk, der Menschenfeind.

Was halten Sie von der Redewendung „in Würde altern”? Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?

Von Philip Roth gibt es die Formulierung: „Alter ist ein Massaker”. Das halte ich für übertrieben. Ein gutes Gegenbeispiel ist der sehr humorlose, aber auch sehr agile Reinhold Messner. Der hat immer noch die Kondition eines Zwanzigjährigen. Das finde ich beeindruckend.

In Würde altern heißt für Sie also: am besten gar nicht altern.

Im Grunde schon. In welchem Zustand man altert, hat man selbst in der Hand. Man muss weder fett werden noch krumm und schief. Man kann Sport treiben, Yoga, Gymnastik – es gibt viele Möglichkeiten, dem vollkommenen Niedergang vorzubeugen.

Gibt es einen Punkt in Ihrem Leben, ab dem Sie sich selbst alt gefühlt haben?

Eigentlich nicht. Natürlich ertappe ich mich immer wieder mal bei unangenehmen Spießigkeiten. Bei den wichtigen Sachen wähne ich mich aber auf der richtigen Seite. Walter Kempowski hat das so auf den Punkt gebracht: „Ich kann nicht fassen, dass jemand anderer Meinung ist als ich.” So geht es mir auch. Was cool ist und was uncool, weiß ich schon deshalb, weil ich Humor mache. Da muss man genau sein. Eine falsche Vokabel und alles kippt. Bei mir passiert das nie. Deshalb vertrete ich die These: Wo ich bin, ist modern.