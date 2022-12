Die Lego-Ausstellung im Bucerius Kunst Forum bietet unter anderem einen Vorher-Nachher-Vergleich des römischen Kolosseums. Foto: Patrick Kern up-down up-down Hunderttausende Steine verbaut Hamburger Kunstausstellung zeigt römisches Reich als Lego-Welt Von Patrick Kern | 06.12.2022, 17:23 Uhr

Mit einer bunten Lego-Ausstellung ist in Hamburg jetzt eine Zeitreise in die Antike möglich. Das Bucerius Kunst Forum gibt Einblicke in das Stadtbild zu Beginn des römischen Kaiserreiches.