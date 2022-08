Spitzenverdienerin: Helene Fischer hat in München sicher Millionen Euro eingenommen. Wie viel genau weiß aber niemand. FOTO: Jan Woitas/dpa up-down up-down 700000 Euro Abendgage? Gehaltscheck: Wie viel verdienen Helene Fischer und Anna Netrebko? Von Ralf Döring | 24.08.2022, 14:21 Uhr

130000 Gäste erlebten Helene Fischer bei ihrem Konzert in München. Die teuersten Karten, die „VIP-Tickets“ kosteten bis zu 1300 Euro, Schweinefilet inklusive. Da stellt sich doch die Frage: Wie viel verdient eigentlich die Künstlerin selbst an so einem Konzert?