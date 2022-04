Sebastian Koch in „Euer Ehren“. FOTO: ARD Degeto/SquareOne Productions Miniserie im Ersten „Euer Ehren“: Sebastian Koch gegen die Clan-Kriminellen Von Susanne Haverkamp | 08.04.2022, 20:13 Uhr

Und wieder eine Miniserie. „Euer Ehren“ heißt sie, Sebastian Koch ist ihr Star - und das Erste strahlt die sechs Teile à 45 Minuten in zwei Paketen aus: am Samstagabend ab 20.15 Uhr – und am Sonntag nach dem „Tatort“.