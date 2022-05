ARCHIV - Touristen betrachten das Hamburg-Panorama, Blickrichtung Elbphilharmonie. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz Elbphilharmonie Besuch der Elphi-Plaza bald nur noch gegen Eintrittsgeld? Von dpa | 25.05.2022, 12:37 Uhr

Für den Besuch der beliebten Aussichtsplattform in der Hamburger Elbphilharmonie könnte bald Eintritt fällig werden. Der Fokus der Betreibergesellschaft ELBG liege auf einer intensivierten kommerziellen Nutzung der Plaza, bis hin zur Prüfung eines Eintrittsgeldes, heißt es in einem Schreiben der Kulturbehörde an den Kulturausschuss der Bürgerschaft. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte am Mittwoch, dass entsprechende Überlegungen angestellt würden, um einen kostendeckenden Betrieb sicherzustellen. Details wie Höhe oder Einführungszeitpunkt eines Eintrittsgeldes seien aber noch nicht geklärt. Zuvor hatten Medien über die Pläne berichtet.