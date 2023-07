Bereit zum Happy End: Alle sind erlöst von den Schrecken der Vergangenheit in diesem Schlussbild des neuen Bayreuther „Parsifal“. Foto: Enrico Nawrath up-down up-down Erste Produktion mit „Augmented Reality“ Bayreuther Festspiele 2023: AR-Brille schießt „Parsifal“ in die dritte Dimension - oder? Von Ralf Döring | 26.07.2023, 15:01 Uhr

Exakt 330 Gäste sitzen bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele mit dicken schwarzen Brillen auf der Nase im Festspielhaus: Sie sehen die Neuinszenierung des „Parsifal“ in „Augmented Reality“. Doch was heißt „erweiterte Realität“? Und vor allem: Was bringt es?