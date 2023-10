Ein Skandal! Das war und ist nicht nur das Totschlagargument vieler Moralapostel, wenn es um Sexualität und Literatur geht, sondern auch stark absatzfördernd. Wie etwa bei der „Mutzenbacher“.

Früher, als beispielsweise das Internet noch nicht mit vielen Pornoseiten lockte, wurde man als Erotomane vor allem in der Literatur fündig. Etwa in Vladimir Nabokows „Lolita“, in D. H. Lawrences „Lady Chatterly“, bei Emmanuelle Arsan, bei Jean Genet, Leopold Sacher-Masoch, dem Marquis de Sade oder Hanns von Leydenegg.

„Mutzenbacher“: Indiziert und Vorlage für pornografische Verfilmungen

Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei in dieser Aufzählung die „Geschichte einer Wienerschen Dirne“, der (pseudo-)fiktiven Josefine Mutzenbacher, ein. Eigentlich Felix Salten, dem Autoren von „Bambi“, zugeschrieben, berichtet das Buch, 1906 erstmals erschienen, in derber Sprache und auf Wienerisch („Fuut“ steht etwa für das weibliche Sexualorgan) von den sexuellen Abenteuern eben jener Mutzenbacher. Deren in „Ich-Form“ gegossene Schilderungen einer jugendlichen Hure sind selbst heute nicht an Deutlichkeit zu überbieten.

Weshalb das Buch auch mehrmals zum Gegenstand pornografischer Verfilmungen wurde. Spätestens durch die Filme von Kurt Nachmann (ab 1970, dem Höhepunkt der deutschen Sexfilmwelle) und durch die Indizierung der zuletzt bei Rowohlt erschienen literarischen Vorlage, genießt „die Mutzenbacher“ einen „skandalösen“ Ruf!

Die österreichische Filmemacherin Ruth Beckermann posiert mit dem „Encounters Award for Best Film" für ihren Film „Mutzenbacher" nach der Preisverleihung der 72. Berlinale Filmfestspiele. Foto: dpa/AFP Pool/Ronny Hartmann

Genau diesen nutzte die österreichische Dokumentarfilmerin Ruth Beckernmann bewusst für ihren nun auf Arte gezeigten Experimentalfilm „Mutzenbacher“. Sie versammelte für ein angebliches Casting per Zeitungsannonce mehrere „normale, gestandene“ Männer „zwischen 16 und 99 Jahren“ in einer Wiener Sargfabrik. Und ließ die Probanden auf einer roten Couch Platz nehmen. Dort sollten sie Passagen aus dem Mutzenbacher-Buch vorlesen und anschließend darüber reflektieren.

Reflexionen über Literatur und Sexualität

Herausgekommen ist dabei ein cineastisches Gegenstück zur berühmt-berüchtigten „Casting

Couch“ des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, der durch seien sexuellen Appetit auf Schauspielerinnen, die #MeToo-Kampagne provozierte. Im geradezu nüchtern-kühlen Stil ließ Beckermann die angeblichen „Schauspieler“ reflektieren über das Gelesene. Oder lässt sie berichten von eigenen sexuellen Erfahrungen, ob hetero oder schwul.

Was wiederum dazu führte, dass nachgedacht wurde über die Unterschiede von Männer- und Frauenphantasien. Gleichzeitig findet sich hier ein literarischer Diskurs wieder. Welche Relevanz hat das Buch als Literatur heute? Wie haben sich Verhaltensweisen, wie die Ansichten über Sexualität geändert? Hat „die Mutzenbacher“ noch sozialen Brennstoff, oder ist das Buch längst zum gut abgehangenem Klassiker geraten?

Ein spannendes Filmexperiment, das, nachdem es 2022 auf der Berlinale uraufgeführt wurde, gleich mit dem Jury-Preis der Reihe „Encounters“ ausgezeichnet wurde. Seitdem ist der Film auch auf mehreren Festivals weltweit gelaufen. Auf Arte läuft es im linearen Programm zur nicht gerade jugendgefährdenden Uhrzeit um 23.10 Uhr am Montag, den 23. 10. Verbalerotiker können den Film aber noch bis zum 18. 7. 2024 in der Mediathek abrufen.