Zehn Jahre nach ihrem letzten Solo-Album meldet sich Agnetha Fältskog zurück. Die schwedische Sängerin hat ihr 2013 erschienenes Werk „A“ ins Jahr 2023 katapultiert und zu „A+“ aufpoliert. Dafür hat die 73-Jährige bekannte Tracks modernisiert und neue hinzugefügt. Am Freitag, den 13. Oktober 2023, soll die Neuauflage erscheinen.

Mehr als eines der As von ABBA

Zusammen mit Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad bildet Agnetha Fältskog einen unverzichtbaren der vier Buchstaben ABBA. Als Mitglied der ikonischen Pop-Band feiert sie vor allem in den 1970er-Jahren internationale Erfolge mit Hits wie „SOS“, „Dancing Queen“ und „Mamma Mia“. Doch schon vorher und auch in der großen Abba-Pause Anfang der 1980er bis 2017 ist Fältskog als Sängerin aktiv und in ihrer Heimat Schweden erfolgreich.

2013 erreicht sie als Solokünstlerin mit „A“ auch in den deutschen Charts eine Top-3-Platzierung. Seitdem kommt sie nicht mehr von dem Album los. „Vor ein paar Jahren hörte ich einen der Songs aus meinem letzten Album im Radio“, teilte Agnetha Fältskog Ende August ihren Fans auf Instagram mit. „Plötzlich kam mir der Gedanke, wie das Album wohl klingen würde, wenn wir es heute gemacht hätten. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken.“

Neue Single ist bereits vorab zu hören

Kurze Zeit später macht sich die Sängerin mit ihrem Team an die Arbeit. Das Ergebnis ist ab 13. Oktober zu hören. Den Song „Where Do We Go From Here?“ komponierte sie komplett neu. Dieser wurde bereits vorab veröffentlicht und gibt einen Vorgeschmack auf die Platte.

Das Album erscheint in mehreren Formaten. So wird es neben einer CD mit den 11 Tracks auch mehrere LP-Varianten geben, darunter eine bedruckte Schallplatte mit ihrem Cartoon-Ich aus dem Musikvideo.