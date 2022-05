Auf dem Weg zum Abbatar: Benny, Agnetha, Anna-Frid und Björn mit den Anzügen, mit denen sie für die Abba-Voyage-Show gefilmt wurden. FOTO: Baillie Walsh Abba und die Avatare - Kontra! Abba hält uns in einem Albtraum gefangen Eine Kolumne von Stefan Lüddemann | 29.05.2022, 14:58 Uhr

Für Fans kommt die Abba-Voyage-Show einer Auferstehung gleich. Weniger gläubige Menschen mutet es seltsam an, dass die Abba-Avatare auf der Bühne in London die vier Schweden in ewiger Jugend konservieren. Für Skeptiker markiert die Show einen Epochenbruch - mindestens.