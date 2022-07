Das Hurricane Festival scheint gut gelaufen zu sein, bei den Rolling Stones wird es ähnlich sein. Doch wie ist der Zuspruch bei kleineren Festivals?

Hurricane, Southside, Tempelhof Sounds, Highfield oder M’era Luna: Wir selbst sind mit unseren eigenen Formaten jedweder Größe hochzufrieden. Auch unsere im Vergleich zu den genannten Veranstaltungen kleineren Herbst-Festivals mit rund viertausend Gästen sind entweder ausverkauft oder schon sehr voll. Das können leider nicht alle kleineren Formate von sich behaupten, denn in der Branche mehren sich Festivalabsagen, die mit der geringen Nachfrage begründet werden.

Von mehreren Richtungen hört man, es sei schwieriger geworden, Personal für die Arbeit rund um Festivals zu finden. Wie ist die Situation bei Technikern und Aushilfen, wie sieht es im Catering-Bereich aus?

Technik, Security, Catering und vieles mehr: Personal ist in allen Bereichen der Wertschöpfungskette tatsächlich knapper geworden. Viele Menschen, insbesondere aus kleineren Betrieben oder Solo-Selbstständige, waren in der Pandemie gezwungen, sich ein neues Auskommen zu suchen. Diese Fachkräfte fehlen jetzt, was auch wir zu spüren bekommen, aber durch unser großes Netzwerk und rechtzeitige Vorbereitung abfedern konnten.