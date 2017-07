Everything Now : Arcade Fire: Live-Konzert im Stream

vergrößern 1 von 1 Foto: David Jensen 1 von 1

Den 28. Juli haben sich die Fans von Arcade Fire dick im Kalender angestrichen. Dann erscheint mit «Everything Now» das sehnsüchtig erwartete fünfte Album der kanadischen Band.

Doch schon kurz vorher gibt es Grund zum Feiern: In der Grand Prospect Hall in Brooklyn, New York gibt die vielköpfige Truppe um Sänger Win Butler und seine Ehefrau Régine Chassagne das Konzert «Everything Now Live», das bei Apple Music ab 2.30 Uhr (28. Juli) gestreamt wird.

Wer sich die Nacht nicht unbedingt um die Ohren schlagen möchte - das Konzert ist auch später noch on-demand abrufbar. Auf Beats 1 gibt es zudem noch eine reine Audio-Version, ließ Apple in einer Mitteilung wissen.

erstellt am 21.Jul.2017 | 09:20 Uhr