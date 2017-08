Bühnen-Premiere : Amy Schumer gibt Broadway-Debüt in Stück von Steve Martin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jordan Strauss 1 von 1

Los Angeles (dpa) - Die Hollywood-Komikerin Amy Schumer (36) will ab November erstmals am Broadway in New York auftreten.

Schumer, die durch Filmkomödien wie «Mädelstrip» und «Dating Queen» bekannt ist, werde in dem Stück «Meteor Shower» ihr Debüt geben, wie die Theatergesellschaft The Shubert Organization am Montag mitteilte. Autor ist der Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Steve Martin (71), der in dem Stück einen turbulenten Abend von zwei befreundeten Ehepaaren schildert.

Neben Schumer spielen Laura Benanti, Keegan-Michael Key und Alan Tudyk mit. Regie führt der vierfache Tony-Preisträger Jerry Zaks («Guys and Dolls»).

erstellt am 08.Aug.2017 | 10:29 Uhr