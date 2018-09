Offizielle Deutsche Charts : Alligatoah auf Platz eins mit «Schlaftabletten Rotwein V»

Letzte Woche auf dem ersten Platz der Albumcharts eingestiegen, musste Paul McCartney nun den Thron wieder räumen und Platz für einen deutschen Hip-Hop-Künstler machen. Bei den Singles eroberten die Hip-Hopper Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz die Spitze.

von dpa

21. September 2018, 16:23 Uhr

Der für sarkastische Sozialkritik bekannte Hip-Hop-Künstler Alligatoah (28) ist mit seinem Album «Schlaftabletten Rotwein V» die neue Nummer eins in Deutschland. Das teilte am Freitag GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts in Baden-Baden mit.

Alligatoah, der eigentlich Lukas Strobel heißt und sich selbst als «Verkleidungskünstler» bezeichnet, hatte vorab gesagt, er halte sein neues Werk für «ein sehr experimentelles Album».

Neu auf Platz zwei sind die schwäbischen Poprocker von Pur mit dem Album «Zwischen den Welten». Eminem («Kamikaze») fiel von zwei auf drei, Paul McCartney («Egypt Station») von eins auf vier. Neu auf Rang fünf ist der französische Elektro-Pionier Jean-Michel Jarre, der kürzlich 70 Jahre alt geworden ist. Er feiert mit «Planet Jarre» seine 50-jährige Karriere.

In den Single-Charts verdrängte «Kokain» von den Hip-Hoppern Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz das Lied «In My Mind» von Dynoro & Gigi D'Agostino von der Spitze.