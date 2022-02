Kultur : Acht Kunstschulen im Nordosten sind nun staatlich anerkannt

Die Landesregierung verleiht acht Jugendkunstschulen in Mecklenburg-Vorpommern das Qualitätssiegel „staatlich anerkannt“. „Jugendkunstschulen eröffnen mit ihren vielfältigen Angeboten Kindern und Jugendliche die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuprobieren und sich mit den vielfältigen Formen der Kunst auseinanderzusetzen. Damit übernehmen Jugendkunstschulen einen wichtigen Teil der außerschulischen künstlerischen Bildung“, sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Das Siegel ist eine Voraussetzung für eine finanzielle Kulturförderung der Schulen durch das Land.

Neben der Ataraxia Musik- und Kunstschule in Schwerin wurden zwei Einrichtungen in Rostock und je eine in Stralsund, Güstrow, Bad Doberan, Neustrelitz und Greifswald ausgezeichnet. Voraussetzung für die Anerkennung ist unter anderem die Gemeinnützigkeit und ein kontinuierliches Bildungsangebot. ...

