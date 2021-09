Tagebücher : Wie Kai Diekmann einem Komponisten nachspürt

Vor genau 100 Jahren starb der Komponist von „Hänsel und Gretel“, Engelbert Humperdinck. Der ehemalige „Bild“-Chef Kai Diekmann hat eine besondere Beziehung zu dem Musiker aus der Kaiserzeit entwickelt.

Siegburg | Kai Diekmann glaubt eigentlich nicht an Schicksal und solche Sachen. Aber bei dem, was er in letzter Zeit erlebt habe, könne man schon etwas Gänsehaut bekommen, sagt der ehemalige Chefredakteur von „Bild“. Es geht um ein altes Haus am Meer. Um einen berühmten Komponisten. Und um einen Tagebuchfund. Es begann alles mit der Villa „Meeresstern“ in Her...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.