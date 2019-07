WOA 2019 : Wacken-Liveblog: Live vom Metal-Festival in Schleswig-Holstein

Das Metal-Festival WOA 2019 im Liveblog: Fotos, Videos und Interviews frisch aus Wacken.

von Mira Nagar und Christin Lempfert

29. Juli 2019, 10:38 Uhr

Wacken | Ab Dienstag ist shz.de in Wacken und berichtet live vom Festival WOA. 30 Jahre gibt es die große Metal-Party – die als kleine Runde in einer Kuhle anfing – bereits. Im Jubiläumsjahr blicken wir auf Neues, Altbewährtes und Überraschendes in Wacken.

Weiterlesen: Mehr zum Thema WOA auf der Dossierseite shz.de/wacken