Schauspieler : Volker Lechtenbrink mit Gustaf-Gründgens-Preis geehrt

Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Volker Lechtenbrink behält das Geld allerdings nicht, sondern gibt es weiter an drei gemeinnützige Projekte.

Hamburg | Der Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink (77) hat am Sonntag im Ernst Deutsch Theater in Hamburg den Gustaf-Gründgens-Preis erhalten. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und zeichnet Persönlichkeiten aus, die einen bedeutenden Beitrag zur Darstellenden Kunst in der Hansestadt geleistet haben. Lechtenbrink habe in unzähligen Bühn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.