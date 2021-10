Wiener Schauspieler : Hier in ganzer Länge: Burgtheater vertont Chats von Ex-Kanzler Kurz

Was steht in den Chatprotokollen, die den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz zum Rücktritt bewegten? Das Ensemble des Wiener Burgtheaters hat dazu eine Sonderlesung veröffentlicht.

Wien | Das Burgtheater in Wien will die Korruptionsvorwürfe gegen Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seine Mitarbeiter greifbar machen. Ensemblemitglieder haben am Samstag aus den Chat-Nachrichten der Verdächtigen vorgelesen, die von Staatsanwälten ausgewertet wurden. "Damit Sie sich selbst ein Bild von all den Vorgängen machen können", hieß es in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.