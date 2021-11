Kunst in der Landeshauptstadt : „Kunst braucht Öffentlichkeit“

Galeristin Ute Brennwald eröffnet neue Ausstellungsräume

Kiel | Weder Schleswig-Holstein noch die Landeshauptstadt sind mit Kunstgalerien gesegnet – das wirkt es als Lichtblick, dass die Galerie Brennwald in Kiel nun von ihrem alten Standort in Büroräumen ein eigenes Heim gefunden hat. Drei großzügige, hohe Räume in einem Gründerzeithaus nahe am Blücherplatz hat Ute Brennwald jetzt mit der Ausstellung einer Maleri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.