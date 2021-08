Literatur : Unbekanntes Märchen von Siegfried Lenz entdeckt

Im Nachlass des Schriftstellers (1926-2014) ist ein fast vergessenes Werk gefunden worden. Die Geschichte um einen abenteuerlustigen kleinen Jungen soll demnächst als Buch erscheinen.

Hamburg | Ein unbekanntes Märchen des Schriftstellers Siegfried Lenz (1926-2014) erscheint am 1. September im Hoffmann und Campe Verlag. Das Buch mit dem Titel „Florian, der Karpfen“ handelt von der besonderen Beziehung des Erzählers zur Natur, zum Wasser und zum Fisch, teilte der Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Am 11. Juli 1953 wurde der Text erstmals ...

