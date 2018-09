Abschied in Detroit : Trauerfeier für Aretha Franklin: Weggefährten huldigen der "Queen"

Beim Gottesdienst auf der Bühne vermischen sich Soul, Glaube und das schwarze Herz von Detroit.

01. September 2018, 15:23 Uhr

Detroit | All der Respekt, all die Liebe sind bis weit auf die Straße vor der Kirche zu sehen. Mehr als 100 Fahrer rosafarbener Cadillacs haben ihre Autos vor dem Greater Grace Temple in Detroit aufgereiht – eine von so vielen Gesten des Gedenkens an die gestorbene Aretha Franklin, die davon sang, in dem pinken Wagen auf dem "Freeway of Love" zu fahren. Tausende strömen zum Gottesdienst in den gewaltigen Saal. Sie nehmen Abschied von einer Sängerin, die in der einstigen Autometropole als Königin gefeiert wird.

"Dies wird ein langer Gottesdienst", sagt Pfarrer Charles Ellis voraus. Es ist tatsächlich ein sattes Programm, das am Freitag in den zunächst angesetzten fünf Stunden kaum zu schaffen ist: Auftritte von Stevie Wonder, Ariana Grande, Faith Hill, Chaka Khan und 15 weiteren Künstlern und Gruppen. Dazu Reden vom früheren Präsidenten Bill Clinton, Ex-Justizminister Eric Holder, Bürgerrechtler Jesse Jackson und Pfarrer Al Sharpton sowie von Familienangehörigen, Freunden und Weggefährten Franklins. TV-Sender übertragen live, ein Radiosender hat sich für ein einwöchiges Sonderprogramm umbenannt in den "Aretha Franklin Tribute Channel".

Glamourös ausgestattet für letzte Reise

Als "unsere königliche Hoheit", "unsere Königin", "eine wahre Königin" wird Franklin in Reden bezeichnet. Für diesen letzten Tribut haben die Bestatter ihr ein goldfarben glitzerndes Pailletten-Kleid angelegt, dazu goldfarbene Schuhe des Designers Christian Louboutin. Es ist ihr inzwischen drittes Outfit in den fünf Tagen, in denen Detroit von der im Alter von 76 Jahren gestorbenen Musikerin Abschied nimmt. "Sie hat einen guten Kampf gekämpft. Nun ist es Zeit, die Königin zu krönen", sagt Sharpton.

Sänger Smokey Robinson, der sie schon als kleiner Junge singen hörte, ist sicher: "Im Engelschor wirst Du eine führende Stimme sein." Ihr Sarg aus polierter Bronze mit goldenen Verschlägen ist das gleiche Modell, in dem Michael Jackson bestattet wurde. Zur Kirche gefahren wurde sie im selben Leichenwagen (ein LaSalle von 1940), der auch ihren verstorbenen Vater sowie die Bürgerrechtlerin Rosa Parks an deren letzte Ruhestätte brachte.

Kämpferin für Frauenrechte



Franklin bleibt bei diesem Gottesdienst als überlebensgroße Figur in Erinnerung, die nicht nur die Soulmusik prägte, sondern auch den Kampf der Frauen- und Bürgerrechtsbewegung vorantrieb. "Durch ihre eigene Stimme hob sie die von Millionen empor", fasst der frühere Präsident Barack Obama zusammen, von dem ein Brief vorgelesen wird. Franklins Gesang führte sie um die Welt, doch ihre Wurzeln in der Kirche und im schwarzen Detroit, wo sie schon als kleines Mädchen in der Gemeinde ihres Vaters sang, vergaß sie nie.

Auch dort, in der New Bethel Baptist Church, hatten die Menschen am Donnerstag Schlange gestanden, um Franklin ein letztes Mal zu sehen. Es scheint, als drehe sich in der einstigen Autostadt gerade alles um Aretha: Ein Park soll nach ihr benannt werden, vergangenen Sommer wurde bereits eine Straße "Aretha Franklin Way" getauft. "Ich will sie jedes Mal sehen, wenn ich herkomme", hatte sie seinerzeit gesagt. "Ich will sie entlangtanzen."

Inmitten des Todes ein Lächeln

Nicht nur Familienangehörige Franklins wischen sich in diesen Stunden Tränen aus dem Gesicht. An passender Stelle gelingt es Pfarrer Ellis, die Trauernden im Saal – rund 4000 Menschen haben hier Platz – zum Tanzen und Klatschen zu bewegen. "Wir sind hier, um diese Familie emporzuheben", sagt er in Richtung der Hinterbliebenen, als Band und Chor ihren kraftvollen Gospel aufleben lassen. "Wir sind hier, um auf diese Gesichter inmitten des Todes ein Lächeln zu setzen."

Gegen Ende bleibt, wie in den Köpfen so vieler Fans, vor allem Franklins Musik hängen. Die 25 Jahre alte Ariana Grande hat die Single "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" mit einem starken Auftritt in die nächste Generation transportiert. Bill Clinton, der sich und Ehefrau Hillary als frühe "Aretha-Groupies" bezeichnet, spielt zum Ende seiner Rede Franklins Hit "Think" von seinem Handy ab und hält das grinsend Mikrofon an den Lautsprecher. Der bewegende letzte Auftritt gehört Stevie Wonder.



Mehr als acht Stunden sind vergangen, als der Saal sich leert und der Sarg aus dem Greater Grace Temple getragen und zum Friedhof gefahren wird. Franklin soll neben ihrem Vater beerdigt werden – dem Pfarrer, in dessen Kirche sie als junges Mädchen zu singen begann.